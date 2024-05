Governo destina R$ 15 bilhões para recuperação de empresas no Rio Grande do Sul

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou uma medida provisória nesta quarta-feira (29), que destina R$ 15 bilhões do Fundo Social para auxiliar na recuperação de empresas no Rio Grande do Sul, que se encontram em áreas de calamidade pública. A medida foi feita via Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Durante uma reunião em Brasília, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, apresentou três linhas de crédito dentro desse valor. As linhas de financiamento incluem máquinas, equipamentos e serviços, empreendimentos com projetos customizados, como obras de construção civil, e capital de giro emergencial. “Eu diria que representa um conjunto de medidas que vão fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e, especialmente, de recuperar o Estado, a sua atividade econômica e o emprego”, ressaltou Alckmin.

As taxas de juros e prazos de pagamento variam de acordo com o tipo de financiamento e o porte da empresa beneficiada. Além disso, a medida provisória também inclui as cooperativas de crédito como operadoras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou uma nova linha de crédito de até R$ 1,5 bilhão da Financiado de Estudos e Projetos (Finep/MCTI), sendo metade desse valor destinado a micro, pequenas e médias empresas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA