Governo divulga duas notas em 4 horas e culpa gestão Bolsonaro por não ter encontrado móveis

20 de março de 2024

O governo Lula (PT) divulgou duas notas no intervalo de quatro horas para buscar explicar a situação dos móveis do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e que foram motivo de troca de farpas com a família de Jair Bolsonaro (PL).

A Presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio —cujo sumiço havia sido alvo de queixas de Lula e da primeira-dama Janja após a transição do governo.

No começo da tarde desta quarta (20), após a publicação da reportagem, a gestão petista falou em “descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente”, mas sem citar o ex-presidente.

No final da tarde, divulgou nova nota, desta vez culpando diretamente a gestão Bolsonaro por não ter encontrado os itens e dizendo que a compra de novos móveis pelo governo Lula foi “imprescindível”.

A ausência dos móveis também havia sido um dos motivos alegados pelo novo governo para o gasto de R$ 196,7 mil em móveis de luxo.

O governo alegou mais cedo que os móveis estavam desaparecidos e que o fato de terem sido encontrados não significava que eles estavam em boas condições de uso. O Planalto reforçou ainda que os móveis adquiridos serão usados por todos os próximos presidentes, uma vez que pertencem ao patrimônio da Presidência.

“Os trabalhos foram finalizados somente em setembro do ano passado, quando todos os bens foram encontrados em dependências diversas da residência oficial. Ou seja, houve um descaso com onde estavam esses móveis sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente”, diz o texto.

Na segunda nota, publicada às 18h25, a Presidência da República buscou dar mais explicações. Disse que quem não sabia onde estavam os itens era a gestão anterior, “parte deles abandonados em depósitos externos ao Palácio da Alvorada e sem efetivo controle patrimonial”. “Foi o governo atual que localizou esse patrimônio”, disse.

O Planalto acrescentou ainda que os móveis comprados no início de 2023 “foram os imprescindíveis para recompor o ambiente do Palácio de acordo com seu projeto arquitetônico, e não são necessariamente de mesma natureza dos itens do relatório citado”.

O levantamento do patrimônio do Palácio da Alvorada pela Comissão de Inventário Anual da Presidência da República havia apontado preliminarmente, ainda em 2022, que 261 bens citados não haviam sido localizados durante os trabalhos.

Já início do governo Lula, em 2023, a Presidência da República afirma que uma nova conferência havia sido realizada e o número de bens desaparecidos diminuiu para 83.

O relatório final da comissão foi concluído só em setembro do ano passado, quando todos os itens foram encontrados.

A reportagem questionou a Secom em qual local específico do Alvorada os móveis foram encontrados. A secretaria disse que eles estavam “nas diversas dependências” do palácio, sem fornecer mais detalhes. De acordo com pessoas com conhecimento do tema, boa parte estava em um depósito.

A chamada “guerra dos móveis” teve início nos primeiros dias de 2023, quando Lula reclamou de começar o seu governo vivendo em um hotel, sem poder se mudar para a residência oficial do Palácio da Alvorada. Reclamou do estado de conservação das residências oficiais do Alvorada e da Granja do Torto.

Durante um café da manhã com jornalistas, afirmou que Jair Bolsonaro e sua mulher Michelle “levaram tudo”.

Nesta quarta, Bolsonaro disse no X, antigo Twitter: “Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto”.

