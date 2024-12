Governo divulga lista de feriados prolongados no Brasil em 2025

Em 2025, o Brasil contará com quatro feriados prolongados, além das celebrações de Natal e Ano-Novo. Os feriados mais significativos incluem a Paixão de Cristo, que ocorre em 18 de abril, e o Dia de Tiradentes, em 21 de abril. Para aqueles que têm a quinta-feira de folga, será possível desfrutar de um recesso de cinco dias. Outro feriado importante será o Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, que cairá em uma quinta-feira. Além disso, o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, também será uma quinta-feira, proporcionando mais uma oportunidade para um feriado prolongado.

O Carnaval em 2025 está programado para ocorrer entre 28 de fevereiro e 4 de março, com pontos facultativos nos dias 4 e 5 de março. A Quarta-feira de Cinzas, que se segue ao Carnaval, será um ponto facultativo até as 14h do dia 5. A lista completa de feriados e pontos facultativos em 2025 inclui datas importantes ao longo do ano. Confira a lista completa dos feriados ao longo do ano e planeja o próximo ano!

Janeiro

1 – (quarta) – Confraternização Universal (feriado nacional)

Março

3 – (segunda) – Carnaval (ponto facultativo)

4 – (terça) – Carnaval (ponto facultativo)

5 – (quarta) – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

Abril

18 – (sexta) – Paixão de Cristo (feriado nacional)

21 – (segunda) – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1 – (quinta) – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

Junho

19 – (quinta) – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 – (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 – (domingo) – Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 – (terça) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27 (segunda) no caso dos servidores federais

Novembro

2 – (domingo) – Finados (feriado nacional)

15 – (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional)

20 – (quinta) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 – (quarta) – Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13h)

25 – (quinta) – Natal (feriado nacional)

31 – (quarta) – Véspera do Ano-Novo (ponto facultativo após as 13h)

