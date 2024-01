Governo diz que não faltará recursos parar ajudar Rio de Janeiro

Capital fluminense enfrenta fortes chuvas desde sábado (13.jan) e está em situação de emergência

Temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de sábado (13.jan) alagou a Avenida Brasil Reprodução/X – 13.jan.2023

PODER360 14.jan.2024 (domingo) – 17h37



O governo federal afirmou que dará “todo apoio necessário para a cidade do Rio de Janeiro” enfrentar as fortes chuvas que deixaram ao menos 9 mortes na capital fluminense neste domingo (14.jan.2024).

O anúncio foi em nota do MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional). Eis a íntegra (PDF – 25 kB).

De acordo com o ministro Waldez Góes, “não faltarão recursos federais para atendimento à cidade do Rio de Janeiro”.

Afirmou que a determinação veio do presidente Lula e vale “para qualquer caso de desastre” no Brasil. O Rio de Janeiro está em situação de emergência por decreto do prefeito Eduardo Paes (PSD).

