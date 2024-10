Governo do estado promove qualificação de jornalistas em parceria com o Sinjorba nesta quarta

A Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) irá lançar o programa “Jornalista do Futuro” nesta quarta-feira (16), às 14h. A atividade trata da formação profissional de jornalistas, sendo realizada em parceria com o Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba).

A primeira turma do curso escolhido para abrir o programa – Jornalismo e Inovação – já começa também no dia 16 de outubro, em Salvador. A segunda inicia dia 23. Foram 62 inscritos nas duas turmas da capital.

O programa Jornalista do Futuro é composto de 12 cursos de capacitação, não sequenciais. Três deles também serão oferecidos pelo programa da Setre, Qualifica Bahia, a não jornalistas, desde que tenham sido qualificados nos cursos mantidos pela pasta em outras cadeias.

Veja os cursos: