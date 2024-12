Governo do Estado vai ampliar cirurgias eletivas em parceria com o Hospital do Polo em Camaçari

Com o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias eletivas e fortalecer o atendimento à saúde em Camaçari, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), assinou na última sexta-feira (27) o contrato com o Hospital do Polo. A iniciativa marca mais um passo importante na redução do tempo de espera para a realização de cirurgias e na melhoria da qualidade de vida da população. Nos últimos dois anos, o estado alcançou a marca de mais de 420 mil cirurgias eletivas realizadas em toda a Bahia.

O contrato foi assinado pela secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, e contou com a presença do prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano. Com investimento de R$ 5,5 milhões, a parceria abrange procedimentos cirúrgicos em áreas como ortopedia, oftalmologia (incluindo cirurgias de catarata), ginecologia, urologia e cirurgia geral. A medida reforça o compromisso do governo estadual com a ampliação do acesso aos serviços de saúde no município.

“Estamos dando mais um passo para garantir que os cidadãos de Camaçari e região tenham acesso a procedimentos fundamentais para sua saúde. Essa parceria com o Hospital do Polo reflete a prioridade do nosso governo em oferecer um sistema de saúde mais humano, eficiente e próximo das pessoas”, destacou a secretária Roberta Santana.

O prefeito eleito Luiz Caetano também reforçou a importância da ação para a população de Camaçari. “Essa é uma conquista que vai transformar a vida de muitas pessoas. Agradeço ao governador Jerônimo e à secretária Roberta Santana por essa iniciativa, que demonstra o cuidado com a saúde do nosso povo. Estamos juntos nessa caminhada para construir uma saúde de qualidade para todos”, afirmou Caetano.