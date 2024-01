Governo do Rio dará R$ 3.000 para famílias afetadas pelas chuvas

Cerca de 30.000 famílias devem ser beneficiadas; fortes chuvas deixaram 12 mortos no Estado

Cláudio Castro faz reunião para debater estragos do temporal no RJ Divulgação/Governo do Rio/Luis Alvarenga – 15.jan.2023

PODER360 15.jan.2024 (segunda-feira) – 20h40



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse que o governo irá dar às famílias atingidas pelas chuvas do final de semana um auxílio no valor de R$ 3.000. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o governador, cerca de 30.000 famílias devem ser beneficiadas. Para que elas recebam o auxílio –que será pago pelo “Cartão Recomeçar”–, elas devem fazer seus cadastros nas prefeituras de suas cidades.

“Não é para trocar o que tem em casa. É para as pessoas que realmente perderam o que tinham. Por isso é uma elegibilidade um pouco mais dura, para que não vire um programa do estado dando utensílio novos para as pessoas”, disse Castro a jornalistas.

Castro disse esperar que “toda a parte burocrática” esteja pronta até 6ª feira (19.jan.2024) para que os cartões e o auxílio estejam disponíveis a partir da próxima semana.

CHUVAS NO RIO Castro informou nesta 2ª feira (15.jan) que subiu para 12 o número de mortos pelas chuvas que atingiram o Estado no fim de semana. Os bombeiros seguem buscando uma pessoa desaparecida.

Moradores de diversas cidades cariocas ainda enfrentam pontos de alagamento. Nas redes sociais, relataram que estão com água na altura do peito nas regiões de Duque de Caxias, na Baixada Fuminense.

Mais cedo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, reconheceu situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro por conta das fortes chuvas.

Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos para ações de defesa civil. Além de socorro e assistência às vítimas, os repasses podem ser usados para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas ou moradias destruídas ou danificadas por desastres.