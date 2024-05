Governo do Rio Grande do Sul declara estado de calamidade pública

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou estado de calamidade pública devido aos mais de 100 municípios impactados pelas forte chuvas que afetam o estado. O decreto foi publicado na noite de quarta-feira (1). Ao todo, 10 pessoas morreram e ao menos 21 ainda seguem desaparecidas. Medida destaca a severidade dos impactos dos temporais, inundações, granizo, alagamentos, enxurradas e vendavais no Estado, sendo categorizados como desastres de Nível III, classificados por danos e prejuízos substanciais. O decreto permanecerá em vigor por 180 dias.

O Decreto 57.596, publicado em Edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) na noite desta quarta-feira (1º/5), declara estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/3EvfjrnsMD

— Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) May 2, 2024