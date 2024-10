Governo do Rio se compromete a indenizar vítimas de tumultos dos torcedores do Peñarol

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro declarou que o governo está comprometido em indenizar as pessoas que sofreram perdas durante os tumultos no Recreio, que envolveram torcedores do Peñarol. O episódio resultou em danos significativos, como ônibus e motos incendiados, quiosques vandalizados e itens furtados. Ele ressaltou que a responsabilidade civil recai sobre o Estado, e as vítimas devem apenas demonstrar a conexão entre os danos e o incidente para que possam solicitar a compensação. Além disso, o secretário afirmou que o governo buscará ressarcimento junto ao clube ou à torcida que provocou os distúrbios.

O planejamento da polícia para lidar com a chegada dos torcedores apresentou falhas, pois não considerou cenários adversos. Um documento da Polícia Militar já previa a possibilidade de tumultos e sugeria áreas específicas onde o policiamento deveria ser reforçado para evitar confrontos entre as torcidas. O plano de segurança incluía a necessidade de um aumento no efetivo em locais estratégicos, como a Praça do Pontal, no Recreio, para facilitar o deslocamento dos torcedores e dos ônibus. O documento também enfatizava a importância de ações de inteligência para prevenir crimes que poderiam ser cometidos por indivíduos se passando por torcedores.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA