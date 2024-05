Governo do RS isentará até 6 meses da conta de água da Corsan

Governador Eduardo Leite afirma que a medida contemplará até 900 mil imóveis; fortes chuvas no Estado atingiram 437 municípios

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou o acordo interinstitucional em seu perfil no X (ex-Twitter) Reprodução/X @EduardoLeite – 4.mai.2024

PODER360 10.mai.2024 (sexta-feira) – 20h06



O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que os clientes da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) prejudicados pelas cheias não precisarão pagar conta de água por até 6 meses. A medida vai contemplar até 900 mil imóveis.

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul atingiram 437 dos 497 municípios. Ao menos 1,9 milhão de moradores já foram afetados de alguma forma pelas enchentes.

Segundo Leite, foi assinado nesta 6ª feira (10.mai.2024) um acordo interinstitucional que garantirá a isenção da tarifa de água. Ele afirmou que a medida visa ajudar principalmente as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.

“Uma construção da companhia com o Ministério Público e a Defensoria Pública que vai contemplar 900 mil imóveis e ajudar muito neste período difícil”, declarou o governador em seu perfil no X (ex-Twitter).