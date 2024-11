Governo dos Estados Unidos oficializa pedido de desmantelamento do Google em ação antitruste

O governo dos Estados Unidos solicitou a um juiz que ordene o desmantelamento do Google, incluindo a venda de seu navegador Chrome, como parte de uma ação antitruste. O Departamento de Justiça está exigindo uma reestruturação nas operações da empresa, com a proibição de acordos que a tornem o mecanismo de busca padrão em dispositivos móveis e a limitação da exploração do sistema operacional Android. As autoridades afirmam que, caso as soluções propostas não sejam adequadas, o Google poderá ser obrigado a vender o Android.

Essa iniciativa representa uma mudança significativa nas abordagens antitruste adotadas nos EUA, que, nas últimas duas décadas, não haviam tomado medidas rigorosas contra as grandes empresas de tecnologia. O Google deverá apresentar suas sugestões em dezembro, e o juiz federal Amit Mehta irá ouvir os argumentos de ambas as partes envolvidas no processo.

A situação pode ser afetada pela chegada do presidente eleito Donald Trump, que possui opiniões divergentes sobre o Google e a regulação das grandes corporações tecnológicas. Em agosto, o juiz Mehta já havia declarado o Google culpado de práticas ilegais que visavam manter seu monopólio no setor de buscas online. O próximo passo será decidir como lidar com essas práticas, com uma possível sentença prevista para agosto de 2025.

O Departamento de Justiça argumenta que a vinculação do Google ao Chrome prejudica a concorrência no mercado. Atualmente, a empresa detém uma participação de 90% no mercado de pesquisas online e 94% no segmento de smartphones.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias