Governo entrega aeroporto reformado em Luís Eduardo Magalhães

O aeroporto de Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste, já reformado foi inaugurado nesta quinta-feira (12) pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O novo terminal, que teve investimentos de R$ 35 milhões, passou por adequações que incluem o reforço do pavimento da área de movimentação, instalação de balizamento noturno e auxílios à navegação, além de um novo terminal de passageiros.

A reforma permitirá ao Aeroporto Ondumar Ferreira Borges atender aeronaves de médio porte, posicionando Luís Eduardo Magalhães como um ponto estratégico para o transporte e logística na Bahia. Segundo o governador, os investimentos na cidade somam mais de R$ 85 milhões, o que inclui saúde, infraestrutura, abastecimento e serviços jurídicos.

Foto: Thuane Maria / GOVBA

Durante a visita, Jerônimo Rodrigues entregou o Hospital Municipal Miriam Borges com novos equipamentos e anunciou melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. “Esse aeroporto é um marco para Luís Eduardo Magalhães. Agora, estamos conectados a mercados importantes, abrindo portas para novos negócios, facilitando o transporte de cargas e fortalecendo o turismo regional”, disse o governador.

SAÚDE

Conforme o governo do estado, o Hospital Municipal Miriam Borges, que passou por reformas, recebeu mais de R$ 600 mil em novos equipamentos, incluindo um arco cirúrgico móvel, uma mesa cirúrgica e uma ambulância. Entre 2022 e 2024, o governo destinou mais de R$ 4 milhões para a modernização da unidade.

Foto: Thuane Maria / GOVBA

INFRAESTRUTURA

O município também recebeu investimentos em infraestrutura com melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e no Sistema de Esgotamento Sanitário. O valor total das intervenções foi de R$ 45 milhões, sendo R$ 25,6 milhões destinados ao abastecimento de água e R$ 19,4 milhões ao saneamento básico. As obras visam atender ao crescimento populacional e resolver problemas relacionados à escassez de água e à falta de saneamento.

Ainda no município, o governador sancionou o projeto de lei que eleva a comarca de Luís Eduardo Magalhães de entrância intermediária para final. Com a mudança, o município contará com mais juízes, servidores e recursos para atender a demandas judiciais, proporcionando mais agilidade e eficiência no processo legal, evitando a necessidade de encaminhamento de casos para outras cidades.