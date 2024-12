Governo envia ao TCU projeto do túnel que ligará Santos a Guarujá

O projeto do túnel que ligará Santos a Guarujá foi encaminhado pelo Ministério de Portos e Aeroportos para o Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliação. Com um investimento estimado em mais de R$ 6 bilhões, a iniciativa contará com recursos igualmente divididos entre o governo federal e o governo do Estado de São Paulo. A obra deve beneficiar mais de 2 milhões de pessoas e está prevista para ter início em 2025. Entre as principais características do projeto, está a dragagem do acesso para navios no Porto de Santos, além de melhorias na mobilidade urbana. O túnel conectará as áreas de Outeirinhos e Macuco, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá. O projeto prevê uma estrutura com três faixas em cada sentido, uma faixa adaptável para o veículo leve sobre trilhos (VLT) e uma área destinada a ciclistas e pedestres.

O ministro Silvio Costa Filho enfatizou a relevância do túnel para a mobilidade urbana e para o escoamento da produção proveniente do Porto de Santos. Ele também mencionou que, além da construção do túnel, está prevista a concessão do canal do Porto, o que deverá aumentar a capacidade operacional dos terminais portuários da região. Com aproximadamente 870 metros de extensão e 21 metros de profundidade, o túnel será o primeiro do tipo subaquático na América Latina. O ministério já realizou uma consulta pública no início do ano e, em setembro, conduziu uma sondagem de mercado para verificar a viabilidade do projeto, demonstrando um compromisso com a transparência e a participação da sociedade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA