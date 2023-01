Governo exonera 26 chefes estaduais da PRF e troca o comando da PF em 18 Estados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes estaduais da Polícia Rodoviária Federal na noite desta quarta-feira, 18. O único que foi mantido no cargo foi o chefe interino da PRF do Piauí, Jairo Lima. A informação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Nenhuma nomeação dos substitutos foi informada, nem publicada, até o momento. O diretor-geral da corporação já havia sido alterado pelo ministro no início do mês. O antigo diretor da PRF, Silvinei Vasquez, foi exonerado após suspeitas de que não estaria cumprindo suas funções no comando de seu efetivo para desmobilizar e impedir manifestações e bloqueios em rodovias federais que ocorreram logo após a eleição do presidente Lula, no final de 2022. Na mesma edição do documento, que é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também foi oficializada a troca de chefia da Polícia Federal em 18 Estados, com exoneração dos atuais diretores e nomeação dos novos. A PF recebe novos comandos nos Estados de Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

