Governo faz acordo sobre desoneração dos municípios em 2024

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), diz que o sistema atual será mantido neste ano; reoneração gradual ainda é discutida

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante sessão no Plenário da Casa Roque de Sá/Agência Senado – 12.mar.2024

Fabricio Julião Maria Laura Giuliani 16.mai.2024 (quinta-feira) – 19h47



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta 5ª feira (16.mai.2024) que foi firmado um acordo com o governo para manter o sistema de contribuição previdenciária com a alíquota atual de 8% em 2024. Para os próximos anos, a reoneração gradual ainda será discutida, assim como no caso da folha de pagamento dos 17 setores da economia.

Agora, resta a expectativa de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin suspenda a liminar que dá fim à desoneração, para honrar o combinado feito entre o governo e o Congresso.

Pacheco enalteceu a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que “garantiu um encaminhamento para solução”, segundo o senador.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo espera que Zanin siga o exposto pela AGU (Advocacia-Geral da União) e suspenda a liminar, para que o acordo possa ser votado no Congresso com mais tempo.

No entanto, o ministro ressaltou que o governo quer tratar a desoneração dos municípios e da folha de pagamento dos 17 setores em um único projeto de lei, apresentado pelo senador Efraim Filho (União Brasil-PB) na 4ª feira (15.mai).