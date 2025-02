Governo faz convênio com Prefeitura de Cairu para construção de UBS em Morro de São Paulo

Entre as propostas apresentadas à equipe do governo estadual, a pavimentação do quilômetro 14, da BA-884 até o distrito de Torrinhas, é uma das mais esperadas pelo prefeito de Cairu. A ideia é estimular o turismo e reduzir a distância à Ilha de Boipeba.

“Nos debruçamos sobre uma agenda muito especial de educação, infraestrutura, tanto de estradas quanto de atracadouros para ilhas importantes para o turismo brasileiro, não é só para a Bahia. Estamos saindo daqui com o compromisso de que essas agendas fortalecem a relação Estado e Município para o desenvolvimento do turismo nessa região”, disse o governador sobre os projetos para o Baixo Sul.

Foi anunciada, ainda, a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com sala de estabilização, em Morro de São Paulo, a partir da assinatura de celebração de um convênio com a Prefeitura.

A gestão da cidade de Cairu foi a 52ª recepcionada pelo governador Jerônimo Rodrigues nesta segunda-feira (3), no gabinete oficial, em Salvador. O prefeito Hildécio Meireles Filho recebeu, na ocasião, do chefe do Executivo baiano uma ambulância para a rede de saúde municipal e um ônibus escolar rural.

Ele também apresentou a necessidade de pavimentação do acesso ao novo Porto da Gamboa; construção de um terminal de carga e descarga na Gamboa do Morro; construção de aeródromo; contenção de encostas e outros pleitos para o desenvolvimento do turismo regional.

Na avaliação do prefeito Hildécio Meireles, o encontro foi muito resolutivo. “Essa modelagem que o governador implementou, de reunir os secretários das áreas afins, é muito proveitosa. Saio daqui com a esperança de que, de fato, nós vamos encontrar caminhos para as soluções que nós pretendemos e, no esforço conjunto, o Município e o Governo do Estado, melhorar ainda mais as condições de vida da população e trabalhar o potencial turístico. Foi muito proveitoso mesmo”, celebrou o gestor municipal.

Durante a escuta ao prefeito e secretários municipais, o chefe do Executivo estadual também apresentou alguns investimentos do Governo da Bahia, concluídos e em andamento, como a reforma e modernização do Colégio Estadual Cândido Meireles. Desde 2024, o equipamento funciona com formação em ensino integral.

Para a área de infraestrutura, já estão em andamento obras de recuperação dos atracadouros da Gamboa do Morro e Morro de São Paulo; melhorias na estação de tratamento de esgoto e perfuração de poços das duas localidades; e a implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos distritos de Batateira e Garapuá. Na segurança pública, uma Unidade Integrada da Polícia Civil e Militar está sendo construída, com R$ 2,6 milhões da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).