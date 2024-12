Governo federal anuncia contratação de empresa para reconstrução de ponte que colapsou entre Maranhão e Tocantins

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (31), a contratação de uma empresa para a reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, que conecta os Estados do Maranhão e Tocantins. A decisão vem após o trágico colapso da estrutura no dia 22 de dezembro, que resultou na confirmação de dez mortes e deixou 17 pessoas desaparecidas. O investimento total para a nova obra será de R$ 171 milhões, com a expectativa de conclusão em dezembro de 2025. A contratação emergencial, que não precisa de licitação, foi publicada no Diário Oficial da União Dnit.

A responsabilidade pela execução do projeto ficará a cargo do consórcio Penedo-Neópolis, que é formado pelas empresas Construtora Gaspar S/A e Arteles Construções Limitada. Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, a nova ponte contará com diversas melhorias em relação à anterior, incluindo a adição de acostamentos, passeios e uma ciclovia, além de ser projetada para ser sete metros mais larga.

Enquanto isso, a Polícia Federal está conduzindo uma investigação para apurar as causas do colapso da ponte. As buscas por possíveis vítimas no Rio Tocantins ainda estão em andamento, com equipes dedicadas a localizar os desaparecidos.

A reconstrução da ponte é vista como uma prioridade para o governo, que busca não apenas restabelecer a ligação entre os estados, mas também garantir a segurança dos usuários. A nova estrutura promete atender a padrões mais rigorosos de segurança e acessibilidade, refletindo um compromisso com a melhoria das condições de transporte na área.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos