Governo federal avalia nova operação de GLO no Rio durante cúpula do G20

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está analisando a possibilidade de implementar um novo decreto para uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro, durante a cúpula do G20, marcada para novembro. A intenção é que as Forças Armadas atuem na segurança da região onde o evento, que reunirá líderes das nações mais desenvolvidas, será realizado. O Brasil, que assume a presidência do G20 em 2024, sediará a cúpula nos dias 18 e 19 de novembro no Museu de Arte Moderna do Rio, com a participação de figuras como os presidentes Xi Jinping (China), Joe Biden (Estados Unidos) e Emmanuel Macron (França).

A discussão sobre a GLO está em andamento, embora ainda não tenha sido tomada uma decisão oficial. Essa consideração já estava em pauta antes dos recentes confrontos entre criminosos e as forças de segurança no Rio, que resultaram em três mortes e ferimentos em outras três pessoas. Em junho, a administração de Lula decidiu encerrar uma operação de GLO que estava em vigor nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com essa medida, as Forças Armadas deixaram suas funções, e a responsabilidade pela segurança pública foi devolvida à Polícia Federal e à Receita Federal. A operação anterior foi instaurada em um cenário de intensa violência provocada por milicianos na cidade.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA