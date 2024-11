Governo federal declara emergência em 14 municípios do Nordeste por seca

O governo federal declarou situação de emergência em 14 municípios do Nordeste brasileiro, que enfrentam os efeitos da seca e da estiagem. A decisão foi formalizada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, abrangendo cidades localizadas nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As cidades afetadas incluem Major Isidoro e Bom Jesus da Lapa, ambas na Bahia, além de Ibotirama e Santaluz, também na mesma unidade federativa. Na Paraíba, Conceição é uma das localidades reconhecidas, enquanto em Pernambuco, os municípios de Altinho, Iguaracy, Jucati e Moreilândia estão na lista. No Rio Grande do Norte, Doutor Severiano, Pedro Avelino, Ruy Barbosa, Santana do Matos e Serrinha também foram incluídos.

A estiagem é definida como um período prolongado sem chuvas, enquanto a seca se refere a um desequilíbrio nos recursos hídricos. Com a declaração de emergência, as cidades afetadas têm a possibilidade de solicitar apoio financeiro ao ministério responsável para implementar ações de defesa civil e mitigar os impactos da situação. Entre os anos de 2000 e 2023, a estiagem e a seca resultaram em prejuízos que ultrapassam R$ 391 bilhões no Brasil, afetando cerca de 110 milhões de pessoas. A agricultura é a área mais atingida, com perdas anuais estimadas em R$ 16 bilhões devido à falta de chuvas.

Nos últimos dez anos, o número de cidades que tiveram suas situações de emergência reconhecidas cresceu de forma alarmante, aumentando em 596%. Em 2015, eram 136 municípios nessa condição, enquanto em 2024 esse número saltou para 941. Minas Gerais e Paraíba se destacam como os estados com o maior volume de solicitações atendidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos