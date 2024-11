Governo federal divulga resultados preliminares do ‘Enem dos Concursos’

Foi divulgado nesta segunda-feira (4) o resultado preliminar do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”. Os candidatos já podem acessar suas notas através do site oficial, na área destinada ao candidato. O CNU é uma iniciativa do governo que visa aumentar o número de profissionais qualificados, em resposta ao sucateamento e esvaziamento de algumas áreas nos últimos anos. A divulgação das notas preliminares marca um passo importante nesse processo de seleção.

Para os candidatos que não concordarem com as notas divulgadas, há a possibilidade de recorrer até amanhã, terça-feira (5). O procedimento exige o envio de um documento formal à organização responsável, no qual devem ser explicadas as razões da discordância. É importante ressaltar que, conforme especificado no edital do concurso, não serão aceitos novos documentos para comprovação de títulos nesta fase. A revisão das notas, conforme solicitado pelos candidatos, será divulgada em 19 de novembro.

O processo de revisão é uma oportunidade para os candidatos que acreditam ter havido algum equívoco na avaliação de suas provas. A expectativa é que o resultado final, a ser divulgado em 19 de novembro, reflita com precisão o desempenho dos participantes. Este processo de revisão é fundamental para garantir a transparência e a justiça do concurso, assegurando que todos os candidatos tenham suas avaliações corretamente consideradas.

Passo a passo

Acesse o Portal Oficial do CNU

Entre no site oficial do Concurso Público Nacional Unificado.

Entre no site oficial do Concurso Público Nacional Unificado. Faça o Login

Insira suas credenciais (número de inscrição e senha) para acessar a área restrita. Caso tenha esquecido a senha, siga as instruções no site para recuperá-la.

Insira suas credenciais (número de inscrição e senha) para acessar a área restrita. Caso tenha esquecido a senha, siga as instruções no site para recuperá-la. Localize a Seção de Resultados

Após o login, vá até a seção de resultados ou notas de títulos.

Após o login, vá até a seção de resultados ou notas de títulos. Confira as Notas Preliminares

Encontre o link específico para as notas preliminares das provas de títulos e clique para visualizar seus resultados.

Encontre o link específico para as notas preliminares das provas de títulos e clique para visualizar seus resultados. Verifique o Prazo para Recursos

Caso queira contestar alguma nota, verifique o prazo e o procedimento para interposição de recursos, normalmente indicado na mesma página.

Caso queira contestar alguma nota, verifique o prazo e o procedimento para interposição de recursos, normalmente indicado na mesma página. Acompanhe Atualizações

Fique atento a eventuais notificações sobre a publicação das notas definitivas, após a análise dos recursos.

*Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA