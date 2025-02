Governo Federal entrega 80 novas ambulâncias do Samu para reforçar rede de urgência e emergência na Bahia

O investimento federal para a renovação da frota na Bahia foi de R$ 23,1 milhões. A iniciativa faz parte de um programa do Ministério da Saúde, que distribuiu 170 novas ambulâncias para nove estados do Nordeste. Segundo a ministra Nísia Trindade, o objetivo é garantir uma cobertura de 100% do serviço até o final de 2025. “Nossa ideia não é só atender a população com um Samu renovado, mas salvar vidas. Hoje, o Samu é uma política de Estado”, afirmou a ministra.

A cerimônia de entrega aconteceu nesta sexta-feira (31), em frente à Igreja do Bonfim, em Salvador, e contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e da secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

A rede de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia recebeu um reforço significativo com a entrega de 80 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os veículos vão compor a assistência em 73 cidades baianas, ampliando a capacidade de resposta a situações de emergência em diferentes regiões do estado.

A coordenadora do Samu em Luís Eduardo Magalhães, Marianna Constela, ressaltou que a renovação da frota melhora a qualidade do serviço prestado. “Vai qualificar muito o atendimento à população, mudando completamente a agilidade do serviço e o tempo-resposta para atender emergências. Além disso, representa mais conforto tanto para os pacientes quanto para os profissionais da nossa rede”, destacou.

Desde 2023, a Bahia já recebeu 193 novas ambulâncias do Samu, e a expectativa é que mais 80 veículos entrem em operação até o final do primeiro trimestre de 2025, segundo a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). “Essas renovações fortalecem nossa rede de urgência e emergência e garantem um Samu mais eficiente para o nosso estado”, pontuou a secretária Roberta Santana.

Além da entrega das ambulâncias, as autoridades acompanharam a inauguração do Hospital Estadual Mont Serrat, em Salvador. O hospital é o primeiro da rede pública no Brasil especializado em cuidados paliativos, reforçando a atenção médica a pacientes que necessitam de tratamentos voltados para o alívio da dor e melhoria da qualidade de vida.

Municípios baianos que receberam ambulância do Samu nesta sexta:

Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Aporá, Barra, Barreiras, Belmonte, Belo Campo, Bom Jesus da Lapa, Botuporã, Brejões, Buritirama, Camacã, Camaçari, Candeias, Chorrochó, Coaraci, Cocos, Cotegipe, Cristópolis, Cruz das Almas, Esplanada, Eunápolis, Formosa do Rio Preto, Feira de Santana, Glória, Ibotirama, Inhambupe, Ipupiara, Itanagra, Itapebi, Jiquiriçá, Juazeiro, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, ltabela, ltagimirim, Luís Eduardo Magalhães, luiú, Macarani, Macaúbas, Maracás, Mutuípe, Nazaré, Olindina, Paratinga, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Ponto Novo, Porto Seguro, Riachão das Neves, Rio Real, Salvador, Santa Brígida, Santa Cruz Cabrália, Santa Maria da Vitoria, São Felipe, São Félix, São Félix do Coribe, Sátiro Dias, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Taperoá, Teixeira de Freitas, Teofilândia, Teolândia, Ubaíra, Ubatã, Urandi, Vitória da Conquista