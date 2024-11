Governo federal inicia planejamento para reforma do Palacete Goés Calmon, sede da Academia de Letras da Bahia

O governo federal, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, publicou um edital para a reforma do Palacete Goés Calmon, que é sede da Academia de Letras da Bahia (ALB), na Avenida Joana Angélica. O documento corresponde a primeira etapa, recebendo o projeto da restauração do espaço. O valor para a elaboração do “plano de conservação” é de R$ 972.325,55 e deve ser entregue até o dia 31 de dezembro deste ano.

No edital, o governo federal afirma que o projeto pretende, de forma emergencial, reforçar e restaurar a segurança de portas e janelas do Palacete. A medida ocorre após a sede da ALB ser invadida, roubada e vandalizada em diversas oportunidades. A última noticiada ocorreu em abril deste ano, quando um grupo de homens roubou equipamento da entidade, deixando um prejuízo de R$ 10 mil.

“Projeto que visa contribuir com a conservação patrimonial do Palacete Góes Calmon, através de intervenções emergenciais inadiáveis de restauro e reforço do da segurança das portas, janelas e esquadrias do imóvel, que vêm sofrendo danos por ação de intempéries e tempo, por ação de organismos xilófagos e por ação humana”, descreveu o governo.

A Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural também afirmou que adotará medidas socioeducativas para ressaltar a importância histórica do Palacete. Além disso, a pasta se comprometeu a realizar visitas ao local.

“Como ação de educação patrimonial, faremos a publicação de um livro sobre a história do Palacete e agendamentos de visitações ao local. O Palacete foi a primeira sede do Museu de Artes da Bahia e há 40 anos é sede da Academia de Letras da Bahia, abrigando um significativo acervo histórico, artístico e literário”, ressaltou a secretaria.

TOMBAMENTO E HISTÓRIA

O primeiro dono com documentações encontradas da edificação foi Inocêncio Marques de Araújo Goés Júnior (1839-1897), filho do “Barão de Araújo Goés” (1811-1897), que foi deputado e presidente da Câmara entre 1872 e 1875. Não há datação sobre a construção, mas se sabe que o arquiteto responsável pelo projeto foi o italiano Júlio Conti, autor do plano do Palácio do Rio Branco, e construído por Pedro Velloso Gordilho.