Governo Federal ordena retirada de algemas de passageiros devolvidos dos EUA

Na noite da última sexta-feira (24), um voo de deportados dos Estados Unidos, com destino ao Brasil, aterrissou em Manaus (AM) após uma série de incidentes, incluindo a decisão de autoridades norte-americanas de manter os passageiros algemados, o que gerou grande repercussão e foi considerado um “desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”.

O avião, que partiu das forças de segurança norte-americanas, tinha como destino final o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG). No entanto, devido a uma necessidade de manutenção, a aeronave fez uma parada imprevista em Manaus, e a continuação da viagem foi cancelada.

Ao tomar conhecimento da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, sob orientação do governo federal, determinou que as algemas fossem imediatamente retiradas dos passageiros. A Polícia Federal foi acionada e cumpriu a ordem, com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas (Sejusc), que disponibilizou colchões, alimentação, água e até mesmo atendimento médico aos passageiros que aguardavam no aeroporto.