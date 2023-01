Governo federal prorroga presença da Força Nacional em Brasília por 15 dias

Convocação da Força Nacional surgiu como resposta aos atos terroristas cometidos na capital federal em 8 de janeiro 23/01/2023 7:47, atualizado 23/01/2023 8:50

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou o uso da Força Nacional (MJSP) em Brasília por mais 15 dias. A decisão saiu no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (23/1), mas começou a valer na sexta-feira (20/1).

A portaria — assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino — estabelece que os integrantes da força continuarão escalados na área central de Brasília até 4 de fevereiro.

As equipes permanecem presentes para “proteger a ordem pública e o patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília”.

Vídeo: veja momento em que bolsonaristas invadem Congresso Nacional

Veja fotos dos atos terroristas

A convocação surgiu como resposta aos atos terroristas cometidos na capital federal em 8 de janeiro. Bolsonaristas radicais invadiram e depredaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

