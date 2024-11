Governo inaugura obras de infraestrutura e pavimentações no Recôncavo da Bahia

Neste sábado (16), o município de São Felipe, localizado no Recôncavo Baiano, recebeu a visita do governador Jerônimo Rodrigues para a entrega de importantes obras de infraestrutura. Entre as principais ações anunciadas e realizadas, destacam-se as pavimentações de trechos das rodovias BA-496 e BR-242, que além de trazer benefícios diretos para a mobilidade e segurança de motoristas e pedestres da região, fomentam o desenvolvimento social e econômico, elevando a qualidade de vida dos moradores de São Felipe e de outras localidades do entorno.

“Agora a gente pode fazer uma conectividade, mas inclusive é uma conectividade que a gente faz de integração”, comentou o governador ao relacionar a importância das obras na mobilidade da região, sobretudo, para a ligação com Itaparica..

A pavimentação da Rodovia BA-496, no trecho entre São Felipe e Caboclo, traz melhorias significativas para o tráfego, oferecendo mais segurança e conforto aos motoristas, além de reduzir os riscos de acidentes. A estrada, que antes apresentava trechos esburacados, agora proporciona um transporte mais eficiente, facilitando o deslocamento entre São Felipe e Nazaré. Da mesma forma, a pavimentação da Rodovia BR-242, no trecho entre São Felipe e Maragogipe, também contribui para a melhoria da mobilidade, agilizando o transporte de mercadorias e passageiros e proporcionando mais segurança, especialmente para quem utiliza a via diariamente. O total de investimentos nas duas obras é de R$ 12,4 milhões.

Carlos de Jesus, morador de São Felipe, comentou sobre as melhorias nas estradas. “Antes, a estrada era cheia de buracos e perigosa, principalmente para quem viaja à noite. Agora, a pavimentação deixou tudo mais seguro e rápido. Fica bem mais tranquilo dirigir por aqui”, afirmou, destacando a importância da obra para a comunidade local.

MAIS INVESTIMENTOS