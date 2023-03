Governo irá levar à China proposta de intercâmbio de estudantes negros

Na viagem à China, a comitiva do governo brasileiro irá levar também uma proposta de convênio com os chineses que permita o intercâmbio de estudantes negros do Brasil com jovens daquele país.

Essa possibilidade foi discutida ontem entre Frei David Santos, diretor-executivo da Educafro, com o pessoal do Itamaraty e do Ministério da Educação. A ideia tem o apoio do presidente Lula.

O objetivo, disse o frei do Blog do Noblat, é enviar para a China nos próximos meses até mil jovens negros do Brasil, para aprenderem o mandarim e também se desenvolverem na área de tecnologia de informação.

“Foi uma conversa excelente e o Itamaraty, e também com o Ministério da Educação, para num futuro breve estarmos enviando nossos jovens negros a aprenderem um dos idiomas hoje de grande relevância no planeta e também aprenderem sobre tecnologia de ponta” – disse Frei David.

A Educafro atua no apoio a estudantes negros de baixa renda a estudarem e ingressarem nas universidades.