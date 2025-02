Governo lança caixa postal para evitar fraudes; conheça

O governo federal acaba de lançar nova ferramenta para permitir a comunicação direta entre órgãos públicos e os cidadãos: a Caixa Postal do Gov.br. O serviço, idealizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), busca reduzir fraudes e desinformação, de acordo com comunicado.

O site oficial do governo federal conta com 164 milhões de usuários e possibilita acesso a 4,5 mil serviços digitais. Na primeira etapa de lançamento, o novo canal será usado para enviar mensagens a quatro mil pessoas, incluindo os aprovados para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

No futuro, a ferramenta será usada para encaminhar informações sobre vacinação, concessão de benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscrições em exames educacionais como o Enem e o Sisu, e orientações sobre aposentadoria.

Apenas usuários com nível Prata ou Ouro terão acesso à Caixa Postal (Imagem: Reprodução/Gov.br)

“A criação da caixa postal do Gov.br representa mais um avanço importante e inaugura era de relação digital do Estado com as pessoas”, explica o secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Mascarenhas. A iniciativa foi inspirada em soluções testadas na Dinamarca, Holanda e Uruguai.

Leia mais:

Como acessar a Caixa Postal do governo?

Apenas usuários com conta Gov.br de nível Prata ou Ouro terão acesso à Caixa Postal, tanto no site oficial quanto no aplicativo da plataforma, evitando tentativas de fraude por terceiros e reduzindo a dependência de e-mails ou SMS;

terão acesso à Caixa Postal, tanto no site oficial quanto no aplicativo da plataforma, evitando tentativas de fraude por terceiros e reduzindo a dependência de e-mails ou SMS; Para elevar o nível da conta, o usuário pode utilizar o reconhecimento facial via CNH , validar dados em um dos bancos credenciados ou, no caso do nível Ouro, utilizar o reconhecimento facial da Justiça Eleitoral , o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou Certificado Digital compatível com a ICP-Brasil;

, ou, no caso do nível Ouro, , o ou compatível com a ICP-Brasil; A funcionalidade será ativada automaticamente para todos os cidadãos cadastrados na plataforma Gov.br ;

; Os usuários podem ativar as notificações push no aplicativo Gov.br para receber alertas. Mesmo sem notificações ativas, a Caixa Postal poderá ser acessada diretamente pelo site ou app.

CIN pode ser usada para elevar nível da conta no site do governo (Imagem: Reprodução/Gov.br)

