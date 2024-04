Governo lança ‘Desenrola’ voltado para pequenos negócios e programa de estímulo ao crédito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai lançar o programa Acredita durante o evento no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (22). O objetivo é garantir uma renegociação de dívidas para os microempreendedores. A primeira fase do programa garantiu refinanciamento de dívidas para cerca de 14 milhões de brasileiros. Serão criadas linhas de crédito, como o Procred 360, para microempreendedor individual (MEI) e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil. Em adicional, o Desenrola Pequenos Negócios vai fazer parte da nova proposta, que tem como base o Desenrola Brasil. Nesse caso, a ideia é renegociar dívidas de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Segundo comunicado do governo, a iniciativa tem o objetivo de dar “apoio ao empreendedorismo, estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico”. Além de garantir uma maior popularidade para o presidente Lula no país.

