Governo Lula adia anúncio de pacote de contenção de gastos após explosões em Brasília

O governo brasileiro decidiu adiar o anúncio de um novo pacote de contenção de gastos, que estava sendo preparado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A divulgação das medidas foi remarcada para após a Cúpula do G20, programada para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Nesta semana, o ministro está em São Paulo para compromissos oficiais e deve se dirigir ao Rio no próximo sábado para participar do evento. A decisão de postergar o anúncio foi influenciada pelas recentes explosões na Praça dos Três Poderes. Membros da equipe econômica expressaram que o momento não é propício para a divulgação do pacote, especialmente considerando que o o ataque está sendo investigado.

Na quarta-feira (13), o ministro Haddad revelou que ele e sua equipe se reuniriam com Lula para discutir as medidas, mas não assegurou que haverá tempo suficiente para um anúncio nesta semana. Ele enfatizou que, assim que receber a autorização do presidente, a equipe estará pronta para compartilhar os detalhes do pacote. As medidas propostas no novo pacote de cortes têm um impacto significativo nas contas públicas, com efeitos projetados tanto no curto quanto no médio prazo até pelo menos 2030, segundo Haddad.

O foco das ações é garantir que as despesas sigam a mesma lógica do arcabouço fiscal, que é ajustado anualmente pela inflação, acrescida de uma taxa real que varia entre 0,6% e 2,5%. Além disso, embora o ministro não tenha confirmado se o salário mínimo será afetado por essa regra, essa possibilidade está sendo considerada pela proposta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Trovão