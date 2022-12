Governo Lula formará 37 ministérios, anuncia Rui Costa

O governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá compor 37 ministérios na nova gestão, anunciou neste sábado, 17, Rui Costa (PT), nome indicado para a Casa Civil. Apesar da lista dos ministérios ainda não ter sido divulgada oficialmente, o governador da Bahia esclareceu que o atual Ministério da Economia será dividido entre Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e mais uma pasta focada em gestão. Além disso, será criado um órgão para a pesca e o Ministério da Infraestrutura terá duas frentes, uma focada em transporte e outra em portos e aeroportos. Rui Costa também confirmou a criação do Ministério dos Povos Originários e do Ministério das Cidades, além de mais um para esportes e outro para mulheres. O futuro ministro ainda esclareceu que a votação da PEC da Transição não deve afetar a escolha de ministros e formação dos Ministérios e que o número maior de pastas não deverá aumentar os gastos do governo. Nas primeiros gestões de Lula, o ex-presidente também trabalhou com 37 pastas. Sua sucessora Dilma Rousseff (PT) chegou a ter 39. O atual governo, sob a gestão de Jair Bolsonaro (PL) contou com 18 ministérios, duas secretarias e três órgãos equivalentes a ministérios, apesar da promessa de campanha de trabalhar com apenas 15.

