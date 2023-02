Governo Lula indica 15 vice-líderes na Câmara; veja nomes e partidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou, nesta sexta-feira (17/2), mensagem à Câmara dos Deputados indicando os 15 deputados que irão exercer a função de vice-líderes do governo na Casa, em apoio ao líder José Guimarães (PT-CE).

Além do PT, há 11 partidos representados: União Brasil, MDB, PSD, Avante, Podemos, Solidariedade, PDT, PSB, PV, PCdoB e PSol. Veja quem são:

Alencar Santana (PT-SP)Rubens Pereira Júnior (PT-MA)Ana Paula de Souza Lima (PT-PR)Damião Feliciano (União-PB)Emanuel Pinheiro da Silva Primo (MDB-MT)Pedro Paulo (PSD-RJ)Renildo Calheiros (PCdoB-PE)Josenildo Abrantes (PDT-AP)Jonas Donizette (PSB-SP)João Carlos Bacelar (PV-BA)Maria Arraes (SD-PE)Waldemar Oliveira (Avante-PE)Igor Timo (Podemos-MG)Rogério Correia (PT-MG)Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ)O grupo já se reuniu com o presidente Lula e com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto, no início de fevereiro.

Os vice-líderes auxiliam o líder na orientação da bancada durante votações e na indicação de membros que irão integrar as comissões.

Assediado para integrar a base aliada de Lula no Congresso Nacional, o Republicanos frustou o Palácio do Planalto e decidiu não indicar um de seus deputados para ser vice-líder do governo na Câmara.

O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira, afima que a legenda será independente. Junto com o PL e o PP, o Republicanos integrou a coligação de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Até o momento, os três partidos têm se mantido distantes do governo petista, sem ministros ou indicações a cargos de segundo escalão.