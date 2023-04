Governo Lula lança campanha para marcar os 100 dias: “O Brasil voltou”

Perfis ligados aos governo federal nas redes sociais começaram a veicular neste sábado (8/4) uma campanha publicitária para marcar os primeiros 100 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se completam na próxima segunda-feira (10/4).

O perfil do próprio Lula reproduziu o vídeo de um minuto, que destaca o enfoque do governo em em temas como meio ambiente e faz acenos ao agronegócio, com cenas de produção agrícola e pecuária. “Voltamos para cuidar do povo brasileiro, e é isso que estamos fazendo. Seguiremos trabalhando juntos por um Brasil de mais direitos e oportunidades”, escreveu Lula, na legenda da postagem.

Com o slogan “O Brasil voltou”, a peça fala sobre liberdade a todas as crenças, respeito internacional e cuidado com o meio ambiente, que são assuntos nos quais o governo Lula tenta se contrapor à gestão anterior, de Jair Bolsonaro (PL). A campanha, porém, busca um tom institucional e não cita nem mostra Lula ou seu antecessor.

Veja o vídeo:

Brasil brasileiro é o Brasil que ama e cuida do seu povo. É o Brasil que está de volta para fazer mais pela saúde, pela cultura, pela educação, pelo meio ambiente, pelas pessoas. Brasil brasileiro é o país de todos e para todos. #OBrasilVoltou pic.twitter.com/lLBDhcRrkD

— SecomVc (@secomvc) April 8, 2023

Comparação com TemerNas redes sociais, usuários notaram que o slogan usado no vídeo do governo Lula também apareceu em campanha publicitária do governo de Michel Temer (MDB), que substituiu a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016, após processo de impeachment que os petistas consideram um golpe de Estado.

Ao comemorar dois anos de mandato, o governo do emedebista lançou uma campanha com o slogan “O Brasil voltou: 20 anos em 2”. Na época, críticos do governo ironizaram a frase, considerando que ela poderia significar que o país estava retrocedendo, não avançando.

100 diasLula e seus ministros farão um evento na próxima segunda-feira para celebrar a marca dos 100 dias de governo e pretendem mostrar o que fizeram até agora e o que pretendem para os próximos meses.

No dia seguinte, Lula e sua comitiva embarcam para a China, para visita oficial que precisou ser adiada porque o presidente pegou uma pneumonia.

