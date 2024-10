Governo Lula planeja leiloar 35 terminais portuários até o final de 2025

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está se preparando para uma significativa rodada de concessões no setor portuário, com a ambição de realizar o maior número de leilões já registrado. O plano, que será apresentado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos em novembro, prevê a concessão de 35 terminais, com um total de investimentos estimado em R$ 11,085 bilhões. A expectativa é que, até o final de 2025, 22 terminais sejam licitados. Para este ano, estão programados três leilões: os terminais localizados nos portos de Santana, em Amapá, Maceió, em Alagoas, e Itaguaí, no Rio de Janeiro.

O terminal de Itaguaí, que será erguido do zero, contará com um investimento de R$ 3,580 bilhões e terá um contrato de concessão de 35 anos, com o leilão agendado para dezembro. Além disso, o terminal STS10, situado em Santos, São Paulo, está atualmente em fase de audiência pública, com previsão de leilão para o primeiro semestre de 2024. Este terminal deve atrair investimentos superiores a R$ 3,507 bilhões. O ministro Silvio Costa Filho, responsável pela pasta, destacou que o número de leilões pode chegar a 58 até o final de 2026, com um total de investimentos que pode alcançar R$ 20 bilhões.

Entre 2013 e 2022, foram realizados 43 leilões no setor portuário. O governo atual tem como meta não apenas igualar esse número, mas superá-lo em um período de quatro anos, de 2023 a 2026. Os leilões programados abrangem concessões em diversos portos, incluindo os de Rio de Janeiro, Paranaguá, Fortaleza, Recife, Itaqui, Salvador e Porto Alegre.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

