Governo Lula planeja zerar IPI para itens da linha branca no RS

Ricardo Stuckert / PR

1 de 1 Lula e ministros visitam Porto Alegre – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert / PRO governo Lula planeja zerar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para eletrodomésticos da linha branca no Rio Grande do Sul, como forma de ajudar as famílias atingidas pelas enchentes no estado.

Segundo ministros do governo federal que estão à frente das discussões, a redução a zero do IPI, que é um tributo federal, vai durar de 90 a 180 dias e poderá alcançar ainda produtos de mobiliário.

A medida não foi anunciada porque técnicos do governo ainda calculam o impacto financeiro da redução do IPI e sua abrangência. Uma ala da área econômica defende zerar o tributo apenas para eletrodomésticos da linha de entrada.

Inicialmente, o governo pensou em criar linhas de crédito para financiar a compra de artigos da linha branca e material de construção para as famílias gaúchas afetadas. A ideia, porém, foi abandonada.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?