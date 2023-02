Governo Lula propõe reajuste de 8% no salário de servidores do Executivo a partir de março

O governo federal propôs um reajuste de 8% no salário de todos os servidores do Executivo Federal a partir de março deste ano. A proposta foi anunciada nesta sexta-feira, 17, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, após a primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), ocorrida na quinta-feira com a participação de representantes sindicais de mais de 30 entidades do serviço público. A proposta também inclui aumento de R$ 200 no auxílio-alimentação para todos os funcionários públicos da União. Segundo o secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do ministério, Sérgio Mendonça, o reajuste no benefício corresponde a 2% do salário de servidores que ganham R$ 10 mil; corresponde a 5% para os que recebem R$ 4 mil; e representa 10% do salário de um funcionário que recebe R$ 2 mil. O acréscimo no vale-alimentação representa aumento líquido, uma vez que o benefício não é tributado. O auxílio não é reajustado desde 2016. A proposta será formalizada e enviada às entidades representativas, que ficam responsáveis pelo debate nas respectivas assembleias. A previsão é que a segunda reunião do grupo aconteça ainda em fevereiro, quando as entidades devem manifestar concordância com a proposta ou uma contraposta.

