Governo Milei diz buscar “modelo Lula” para privatização de banco

Em 2010, petista listou 49% das ações do Banco do Brasil na bolsa de valores; administração federal argentina pretende fazer o mesmo

Guillermo Francos (foto) criticou setores da política da Argentina que defendem a manutenção das empresas estatais do país Reprodução/X @GAFrancosOk – 23.abr.2024

PODER360 26.abr.2024 (sexta-feira) – 22h00



O ministro do Interior da Argentina, Guillermo Francos, disse nesta 6ª feira (26.abr.2024) que o governo pretende usar “modelo Lula” para privatização do Banco de la Nación, o banco estatal argentino. A administração federal argentina pretende listar 49% das ações da instituição financeira na bolsa de valores, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez em 2010 com o Banco do Brasil. As informações são do La Nación.

“O presidente Lula, no Brasil, levou o Banco do Brasil a ser capitalizado na Bolsa de Valores de Nova York. O banco está listado fora do país e possui um capital impressionante. É o maior banco daquele país”, disse o ministro, ressaltando as diferenças ideológicas entre os governos.

A nova Lei Ônibus escrita pelo governo, no entanto, não contempla a possibilidade de privatização de parte da instituição bancária. Segundo Franco, vários setores da política da Argentina defendem a manutenção das empresas estatais do país.

Assim, criticando os políticos argentinos, o ministro afirmou que o país está em um “conceito antigo, de não permitir o trabalho conjunto de capitais privados e públicos“.

Francos também disse que, caso parte do Banco de la Nación seja privatizado, as transações na instituição se tornarão mais transparentes e eficientes.

“Toda esta coisa que hoje se faz um pouco escondida: a quem é dado o crédito, de vez em quando ouvimos um escândalo, que foi dado a uma empresa que faliu. Tudo isso, quando uma empresa está listada em bolsa, é absolutamente controlado e transparente”, declarou.