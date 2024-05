Governo monta plano para retirar jovens de comunidades terapêuticas

André Borges/Agência Brasília

1 de 1 comunidade terapêutica para jovens – Foto: André Borges/Agência BrasíliaO governo Lula montou um grupo de trabalho para planejar como irão retirar adolescentes de comunidades terapêuticas. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) aprovou, em março, uma resolução que proíbe que adolescentes sejam atendidos por comunidades terapêuticas.

O grupo de trabalho, que tem atuação interministerial, é responsável por desinstitucionalizar jovens que estejam em comunidades terapêuticas e evitar que eles voltem às ruas e ao vício em drogas ou álcool.

A recomendação aprovada neste ano muda uma resolução aprovada em de 2020, pelo governo de Jair Bolsonaro. A norma antiga regulamentou o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas que tinham contratos com o governo federal.

Os integrantes do conselho, que tem representantes dos Ministérios da Justiça, da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social e de outros, aprovaram a recomendação com maioria. A única pasta que votou contra foi o Ministério do Desenvolvimento Social.

