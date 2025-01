Governo muda local de instalação da Policlínica Regional de Itapetinga após notificação de risco poralagamento

A Policlínica Regional de Itapetinga terá um novo local para construção no Centro sul Baiano. A medida chega após a unidade de saúde ter sido alvo de notificações, denúncias e reclamações por alguns moradores e da prefeitura, em decorrência da construção do novo equipamento ocorrer em uma área classificada historicamente por risco de alagações e inundações

O espaço em questão estava próximo ao Rio Catolé, que corta a cidade. Uma reportagem do último dia 30, mostrou que o espaço é considerado como área inundável e não seria adequado para receber obras deste tipo.

A publicação apontou que a localidade é considerada por ser um lugar onde há escoamentos que passa no subsolo de uma avenida, além de drenar águas de redes de esgotos de bairros vizinhos.

Nesta quarta-feira (29), conforme o Sudoeste Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), estabeleceu a mudança do local para onde a policlina será construída. Conforme a reportagem, a nova área era um terreno, utilizado campo de futebol pior moradores de 2 bairros do município.

Segundo a publicação, a sondagem do terreno foi iniciada na manhã desta quarta por uma empresa de engenharia contratada pela pasta.