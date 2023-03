Governo nomeia 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal; confira os escolhidos

O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nomeou 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As nomeações foram publicadas na edição desta segunda-feira, 13, do Diário Oficial da União e assinadas pelo secretário executivo da pasta da Justiça, Ricardo Capelli. No total, foram nomeados 25 homens e apenas duas mulheres: Liege Lorenzett Vieira, no Acre, e Luciana da Silva Alves, em Rondônia. A escolha dos titulares estaduais para as sedes do órgão acontece cerca de 50 dias após a saída dos superintendentes anteriores. Como a Jovem Pan mostrou, a exoneração dos 27 chefes regionais aconteceu entre os dias 19 e 20 de janeiro. Na ocasião, o ministro Flávio Dino não informou os substitutos e, até a nova nomeação, as sedes da PRF estavam sob responsabilidade de superintendentes interinos.

Confira abaixo os 27 nomeados para as sedes regionais da Polícia Rodoviária Federal:

Acre: Liege Lorenzetti Vieira

Alagoas: Juliano Quintella Malta Lessa

Amapá: Klebson Sampaio do Nascimento

Amazonas: Benjamin Affonso Neto

Bahia: Vagner Gomes da Silva

Ceará: Flávio Antonio Holanda e Silva Martins

Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos

Espírito Santo: Wermeson Mario Pestana

Goiás: Tiago de Almeida Queiroz

Maranhão: Francinacio Morais Medeiros

Mato Grosso: Kellen Arthur Preza Nogueira

Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno

Minas Gerais: Fabio Henrique Silva Jardim

Pará: Cassiano Hilario Ribeiro Filho

Paraíba: Pedro Ivo Nogueira

Paraná: Fernando Cesar Borba

Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva

Piauí: Bruno Ribeiro Dias

Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa

Rio Grande do Norte: Pericles Venancio dos Santos

Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos

Rondônia: Luciana da Silva Alves

Roraima: Ronaldo Guilherme Campos

Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt

São Paulo: Edson José Almeida Junior

Sergipe: Vladimir Cardoso Hilario

Tocantins: Alonso Mata Trindade