Governo paga R$ 200 milhões de indenização à Inframerica

Empresa argentina que devolveu a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) receberá pelos investimentos feitos que não foram amortizados

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, foi relicitado para a Zurich Airport Reprodução/Instagram @aeroportnat – 26.out.2022

Geraldo Campos Jr. 29.dez.2023 (sexta-feira) – 18h20



O governo federal pagou nesta 6ª feira (29.dez.2023) uma indenização de quase R$ 200 milhões para a Inframerica, companhia argentina que administra desde 2012 o aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) –também conhecido como aeroporto de Natal. Trata-se de uma das etapas finais do processo de extinção do contrato de concessão e de relicitação do ativo.

O dinheiro sairá do caixa do Tesouro. O pagamento foi viabilizado pela lei nº 14.783 de 2023, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 4ª feira (27.dez). A legislação permitiu a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 869 milhões para vários órgãos do governo.

A verba virá da anulação de dotações orçamentárias para outros órgãos, excesso de arrecadação apurado ao longo de 2023 e incorporação de superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022. Foram destinados R$ 199,7 milhões (23% do total) ao Ministério de Portos e Aeroportos para o pagamento à Inframerica.

ENTENDA O aeroporto de Natal foi o 1º a ser concedido à iniciativa privada no país, ainda em 2011, no governo Dilma Rousseff (PT). A Inframerica fez altos investimentos para conclusão das obras do terminal até a Copa do Mundo de 2014. Em 2020, porém, a empresa pediu o rompimento do contrato e devolução da concessão.

Segundo cálculos da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a empresa sairia com um prejuízo de quase R$ 520 milhões. Esse valor se refere aos investimentos realizados na infraestrutura aeroportuária que não foram amortizados ao longo da vigência da concessão. Pelas regras do contrato, esse ônus deve ser arcado pelo poder público.

Em maio de 2023, foi realizado o leilão para relicitação do aeroporto. Saiu vencedora a empresa suíça Zurich Airport International com a oferta de R$ 320 milhões e um ágio de 41% (percentual acima do valor mínimo ofertado).

O edital da relicitação estabeleceu que o valor da outorga, em vez de ir para o caixa do governo, será usado para ajudar a quitar o débito com a operadora anterior.

Assim sendo, a indenização à Inframerica será quitada da seguinte forma:

R$ 320 milhões pagos pela Zurich, como quitação da outorga; R$ 199,7 milhões pagos pelo governo. Com o pagamento da parte da União, a Zurich terá prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do lance ofertado em leilão. Com a conclusão desses trâmites, inicia-se a transição operacional do aeroporto, que pode durar até 45 dias.

A Zurich atualmente administra outros 4 aeroportos no Brasil, em Florianópolis (SC), Vitória (ES), Macaé (RJ) e Belo Horizonte (MG). Já a Inframerica continua como operadora do aeroporto de Brasília (DF).