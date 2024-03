Governo pode cumprir deficit melhor que 0,8% do PIB, diz BC

Brasil foi um dos países que teve uma das quedas mais acentuadas nos núcleos de inflação, segundo Campos Neto

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto Lula Marques/Agência Brasil – 25.abr.2023

Hamilton Ferrari 4.mar.2024 (segunda-feira) – 11h41



O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse que o governo federal tem condições de cumprir um deficit primário melhor que 0,8% do PIB (Produto Interno Bruto). Ele se refere ao rombo nas contas públicas estimado pelos agentes do mercado financeiro neste ano no último Boletim Focus.

Ele palestrou nesta 2ª feira (4.mar.2024) na reunião do Cops (Conselho Político e Social) da ACSP (Associação Comercial de São Paulo). O marco fiscal sancionado em 2023 estabelece uma meta de zerar o deficit primário neste ano. Há um intervalo de tolerância de um saldo negativo de até 0,25% do PIB.

Apesar disso, analistas do mercado não acreditam que será possível cumprir esse objetivo. “O número fiscal [estimado] do mercado é ruim, mas eu acho que a chance vai ser para melhor, o governo tem condições de apresentar um resultado que surpreenda para melhor”, disse. Segundo ele, o poder tem condições de apresentar medidas para melhorar o desempenho do resultado primário em 2024.

Ele disse que o Brasil tem um fiscal apertado, e que não é possível crescimento econômico somente com o setor público “empurrando”. Campos Neto declarou que os economistas têm errado para baixo as estimativas para o PIB.

Disse que a economia brasileira cresceu “muito mais” em 2021, 2022 e em 2023. “Em 2024, começou um movimento de revisão do crescimento para cima”, declarou. Afirmou que há estudos que mostram um melhor desempenho da atividade econômica com a agenda de reformas adotadas nos últimos anos.

INFLAÇÃO & JUROS Campos Neto relembrou do cenário de ciclo inflacionário pós-pandemia. Afirmou que o processo atual é de desinflação depois de alta dos juros nos países.

Avalia que a inflação subiu durante a crise sanitária potencializada pelos preços dos alimentos e energia. Posteriormente, ambos cederam e possibilitaram a desinflação. Ainda assim, os núcleos –que excluem os efeitos extraordinários– têm registrado uma queda “bem mais lenta”.

“A parte estrutural da inflação –o núcleo– ainda está bastante alto”, declarou Campos neto. O presidente do BC disse que a velocidade da desinflação diminuiu, mas está convergindo para as metas. Afirmou que o Brasil foi um dos países que teve uma das quedas mais acentuadas no núcleo.

Um fator de preocupação é a inflação de serviços, porque, segundo Campos Neto, a mão de obra está “muito apertada no mundo inteiro”. “A parte [da inflação] de serviços está bastante alta, bem longe da média”, declarou.

Ele defendeu que o mercado de trabalho ter demostrado força –assim como em outros países– e os salários começaram a “pressionar” a inflação e serviços, mas que não tem “nada hoje que acende a luz vermelha”.

Campos Neto disse que quase todos os países do mundo têm expectativa de queda de juros, mas que ainda grande parte dos países não iniciou o ciclo de corte de juros. “A gente tem uma expectativa de queda maior de juros são em países emergentes”, disse.

Campos Neto declarou que, mesmo com a expectativa de atraso no corte de juros dos EUA, os mercados estão “relativamente comportados”. Uma parte da explicação é o crescimento econômico ter surpreendido “para cima em vários lugares”.

AUTONOMIA DO BC Questionado sobre se a autonomia da autoridade monetária é irreversível, Campo Neto respondeu: “espero que seja”. Ele afirmou que, no Brasil, as pessoas têm incerteza “até do passado”.