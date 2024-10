Governo pode dar Ministério a Rodrigo Pacheco em 2025

A indicação do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para algum Ministério estratégico tem sido discutida por líderes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aliados do presidente da República entendem que o senador só não receberá uma pasta caso não queira.

Publicamente, Pacheco vem negando que tenha sido procurado para discutir alguma oferta. Nomes próximos a ele, no entanto, garantem que o presidente do senado está em uma fase de avaliação de cenários. A expectativa é que a ação só ocorra no próximo ano, após o mandato de Pacheco como presidente do Senado terminar.

Líderes do entorno de Lula, por sua vez, acreditam que Pacheco tenha perfil para assumir Ministérios estratégicos para o governo, como o da Justiça e Segurança Pública ou o da Defesa, comandados atualmente por Ricardo Lewandowski e José Múcio, respectivamente.