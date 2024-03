Governo publica 1ª portaria que regulamenta o Mover

Com a assinatura do documento, montadoras de veículos podem se habilitar para concessão de crédito de R$ 19,3 bi até 2028

As empresas habilitadas deverão apresentar relatórios anuais de acompanhamento para demonstrar que atingiram as metas do governo; na foto, fábrica de veículos Alberto Coutinho/ Governo da Bahia – 3.mai.2017

Eric Napoli 26.mar.2024 (terça-feira) – 11h41



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta 3ª feira (26.mar.2024) a 1ª portaria que regulamenta o programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). Com a assinatura do documento, as montadoras de veículos já podem se habilitar na concessão dos créditos financeiros relativos ao programa. Leia a íntegra da portaria (PDF – 170 kB).

O Mover foi criado em 30 dezembro de 2023 via medida provisória e substitui o Rota 2030 como o instrumento de fomento à indústria automotiva no Brasil. O programa garante um incentivo fiscal de R$ 19,3 bilhões para montadores que cumprirem critérios de descarbonização e produção de veículos sustentáveis. A duração do programa é de 5 anos.

Segundo a portaria, para participar do programa, as montadoras devem cumprir alguns requisitos determinados pelo governo. São eles:

fabricar produtos automotivos no Brasil: veículos, autopeças, sistemas e as soluções estratégicas para mobilidade e logística, bem como insumos, matérias-primas e componente; ter projetos de desenvolvimento e produção tecnológica; ser tributada pelo regime de lucro real; e assumir o compromisso de realização de dispêndios obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento. As empresas habilitadas deverão apresentar relatórios anuais de acompanhamento para demonstrar que atingiram as metas do governo. A habilitação é válida até 31 de janeiro de 2029.

O montante da renúncia fiscal é dividido da seguinte forma:

2024 – R$ 3,5 bilhões; 2025 – R$ 3,8 bilhões; 2026 – R$ 3,9 bilhões; 2027 – R$ 4 bilhões; 2028 – R$ 4,1 bilhões. CONGRESSO AVALIA O PROGRAMA O programa foi criado por medida provisória. Na 4ª feira (20.mar), o governo encaminhou ao Congresso o projeto de lei que garantirá segurança e previsibilidade para as montadoras.

A MP que criou o Mover perde a validade em 1º de abril deste ano, mas pode ser estendida por mais 60 dias.