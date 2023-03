Governo publica portaria que garante progressão funcional para professores

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (30), as listas classificatórias da Progressão Funcional por Avanço Vertical (PFAV). Por meio dessa progressão, professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual de ensino terão a possibilidade de alterar o seu padrão, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 8.261.

A finalidade da PFAV está na garantia da valorização do profissional do magistério por meio do incentivo à formação continuada. Isso permite a elevação do padrão dos docentes, em reconhecimento pela busca por mais conhecimentos acadêmicos em sua área de atuação. O prazo de requerimento para a PFAV 2022 – ano referente à lista classificatória divulgada – foi encerrado no dia 24 de outubro passado.

Anualmente, a SEC abre inscrições para a PFAV, obedecendo aos seguintes prazos: a) Requerimento da progressão, limitado até 60 dias antes do término do ano letivo imediatamente anterior ao do julgamento e concessão; b) Julgamento, com a publicação da lista classificatória – mês de março de cada ano; c) Recurso – primeira quinzena do mês de abril de cada ano; e d) Concessão – mês de maio de cada ano.

Este ano, a Secretaria da Educação recepcionou 1.765 processos e, destes, 852 atenderam os requisitos legais para a progressão, sendo que 750 são de professores e 122, de coordenadores pedagógicos. Não foram atendidos os requisitos de 913 processos, sendo assim publicado o indeferimento inicial para o qual poderá ser interposto recurso, visando a revisão da decisão, na primeira quinzena de abril. “É mais uma importante ação de valorização, por parte do Governo do Estado, desses profissionais tão importantes para o futuro da Bahia”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues, em suas redes sociais.