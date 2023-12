Governo quer preservar recursos do PAC em 2024, diz Rui Costa

Relatório do Orçamento de 2024 foi apresentado com corte de R$ 17 bilhões, redução de 27% do valor inicialmente previsto pelo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta 4ª feira (20.dez.2023) reunião ministerial no Palácio do Planalto Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

Mariana Haubert 20.dez.2023



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta 4ª feira (20.dez.2023) que o governo vai cobrar a manutenção do Orçamento inicialmente previsto para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na lei orçamentária de 2024. O parecer apresentado pelo relator-geral, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), estabeleceu um corte de R$ 17 bilhões no programa para o próximo ano, o que equivale a uma redução de 27%.

Segundo o ministro, integrantes do Executivo ainda negociam com o relator e outros deputados da CMO (Comissão Mista de Orçamento) a mudança no relatório para restabelecer os R$ 61,3 bilhões estipulados pelo governo.

“Obviamente nós vamos conversar sobre áreas de compatibilização do relatório final para preservar as áreas de investimento. Até porque nós estamos falando de investimentos do PAC que foram pactuados com os governadores de todos os partidos que incluem a construção de hospitais, de escolas, de infraestrutura para gerar emprego, renda e reduzir o custo do Brasil. Temos acordo com o Congresso sobre a prioridade dessa pauta. Evidente que o cobertor é curto, é um ‘puxa-estica’ normal”, disse.

Rui Costa falou com jornalistas depois a 4ª reunião ministerial realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta 4ª feira (20.dez). O encontro durou cerca de 4h20 minutos e reuniu 37 ministros e os presidentes dos bancos públicos. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi representado pelo secretário-executivo, Wolney Queiroz.

O chefe da Casa Civil disse que não há previsão de cortes no PAC em 2024, mas que pode haver um ajuste natural no fluxo de liberação dos recursos a depender da capacidade de licitação e contratação por Estados e municípios. O ministro afirmou ainda que o Banco do Brasil emprestou R$ 18 bilhões aos entes federativos.

“Então, teremos no 1º semestre esse início desse volume de ações não só do governo federal, mas do setor privado e de Estados e municípios. Tudo isso vai se materializar em contratações, aquecimento das cadeias produtivas e dinamismo das cadeias produtivas, o que nos leva a esse otimismo”, disse.

Costa disse ainda que 2024 será um ano de entregas, já que em 2023 o governo retomou ou criou 75 ações e programas sociais. “Será um ano de menos lançamentos e de mais entregas. Com início de obras e inaugurações e com monitoramento intensivo pelos ministérios e empresas do que foi planejado, lançado e assinado com Estados e municípios”, disse.

O ministro afirmou ainda que Lula vai “colocar o pé na estrada” no próximo ano para visitar os 26 Estados e o Distrito Federal ainda no 1º semestre.