Governo recorre à Petrobras para escoar água de cidades no RS

Estatal foi acionada para ceder 25 bombas de sucção que serão usadas para drenar os alagamentos em áreas mais planas de volta aos rios

Alagamentos continuam em cidades gaúchas apesar da redução de chuvas; na imagem, água em rua do bairro Mathias Velho, em Canoas (RS), na 3ª feira (21.mai) Rafa Neddermeyer/Agência Brasil – 21.mai.2024

Geraldo Campos Jr. 22.mai.2024 (quarta-feira) – 11h34



O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu à Petrobras para acelerar o escoamento da água de cidades do Rio Grande do Sul onde os alagamentos persistem apesar da redução das chuvas, como em Porto Alegre. A estatal recebeu um pedido para ceder equipamentos de bombeamento para o Estado.

A solicitação foi feita à petroleira na 3ª feira (21.mai.2024) pelo Ministério de Minas e Energia. Nesta 4ª feira (22.mai), o ministro Alexandre Silveira disse que a estatal já identificou mais de 25 bombas que podem contribuir de forma imediata com o trabalho de drenagem no Rio Grande do Sul.

“Há uma grande necessidade agora da gente retirar a água das regiões de topografia mais plana no Rio Grande do Sul, onde mesmo com a diminuição do índice de chuvas essa água não está saindo de forma natural. Então eu fiz um ofício à Petrobras requisitando todos os equipamentos de sucção para que essa água seja drenada e devolvida às bacias hidrográficas”, afirmou Silveira.

De acordo com o ministro, as primeiras bombas devem chegar ao Estado nos próximos dias. Especialistas alertaram o governo da necessidade desse trabalho.

“Tirar essa água através do bombeamento será necessário nessas áreas mais planas. Sem isso, os geotécnicos afirmam que vai demorar muito para a água voltar naturalmente”, disse.