Governo suspende prestações do ‘Minha Casa, Minha Vida’ para vítimas das chuvas no RS

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta segunda-feira (13), que as famílias gaúchas atingidas pelas chuvas, que pagam financiamento de imóveis por meio do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ou do Pró-Cotista utilizando recursos provenientes do FGTS, podem solicitar a suspensão das cobranças à Caixa. Essa pausa nos pagamentos pode chegar a até seis meses. Para solicitar a medida, é necessário entrar em contato com a própria Caixa pelo número 0800 104 0104. Em resposta à crise, reuniões estão sendo realizadas em Brasília para discutir formas de ampliar o apoio a essas vítimas. O Ministério das Cidades revelou que a ajuda financeira pode chegar a R$ 60 bilhões, abrangendo não apenas a suspensão de prestações habitacionais, mas também a compra e distribuição de alimentos, reposição de medicamentos, suporte a postos de saúde e hospitais, e a reconstrução de infraestrutura rodoviária essencial no estado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do apoio direto às famílias afetadas, o Governo planeja investimentos adicionais em áreas críticas, como segurança pública, Defesa Civil, e nas forças policiais Federal, Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja visitar o Rio Grande do Sul pela terceira vez, após um adiamento, nesta quarta-feira (15) visando definir e anunciar pessoalmente as ações de socorro. Durante sua visita, está previsto um encontro com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), reforçando a colaboração entre o Governo Federal e Estadual no enfrentamento da calamidade.