Governo Zema é aprovado por 59% dos eleitores de Minas Gerais, mostra pesquisa

O segundo mandato do governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 59% de aprovação dos eleitores em três meses e meio de gestão. O dado é da pesquisa Quaest Consultoria e Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18. Além disso, o levantamento aponta que 32% das pessoas desaprovam a gestão de Zema, enquanto 9% não souberam responder. Já o governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebe aprovação de 52% da população mineira (veja abaixo), é desaprovada por 38%, enquanto 10% não soube responder. A Quaest ouviu 1.507 pessoas com 18 anos ou mais entre os dias 14 e 16 de abril para realizar a pesquisa. O nível de confiança, segunda a instituição, é de 95%, com margem de erro de 2,5% para menos ou para mais. As entrevistas foram realizadas presencialmente com questionários.

A aprovação de Lula é maior entre os cidadãos de MG que possuem formação até o ensino fundamental e que recebem até R$ 2.500 por mês. O mesmo ocorre com Zema em relação à escolaridade, apesar de menor diferença, na comparação com as taxas atingidas pelo presidente. Apesar disso, o governador de Minas é melhor avaliado pelos cidadãos que recebem R$ 5.000 ou mais. Minas Gerais é considerada muitas vezes um Estado pêndulo para as eleições presidenciais. Em 2022, foi o único Estado da região Sudeste em que o presidente Lula teve maioria de votos absoluta diante do seu concorrente, Jair Bolsonaro (PL). Apesar da situação, a eleição de Zema, que é de direita e se opõe a Lula, contrasta com a escolha do eleitor mineiro.