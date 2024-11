Governo zera tarifas de medicamentos contra o câncer

O governo federal anunciou a isenção do imposto de importação para 13 produtos de diversos setores. Entre os itens beneficiados estão medicamentos utilizados no tratamento de câncer, como o de próstata, além de insumos para a produção de luvas médicas, pneus, defensivos agrícolas, lentes de contato hidrogel e filmes para radiografia. Anteriormente, as tarifas de importação desses produtos variavam entre 3,6% e 18%, o que encarecia o acesso a esses bens essenciais. A decisão foi justificada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que destacou a ausência de produção nacional similar para esses produtos.

A isenção do imposto de importação visa, portanto, facilitar o acesso a esses produtos, reduzindo custos e ampliando a disponibilidade para consumidores e empresas. O governo também anunciou um aumento nas tarifas de importação para outros produtos, como insumos de vidro, parafina industrial e células fotovoltaicas. Esses itens são utilizados na cadeia produtiva de painéis solares, e o aumento tarifário tem como objetivo proteger a indústria nacional em áreas consideradas estratégicas. A intenção é equilibrar a balança comercial e fomentar o desenvolvimento de setores prioritários dentro do país.

*Com informações de Iasmym Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA