GP da Holanda: Max Verstappen pode igualar recorde em casa

O apoio da torcida, a identificação com o lugar e a vontade de defender o próprio território são alguns dos ingredientes que compõem o GP da Holanda. O holandês Max Verstappen não tem a folga que teve nos anos anteriores, nem vai largar na pole, mas uma corrida em casa lhe dar um respiro.

O Grande Prêmio da Holanda marca ainda o retorno das férias da Fórmula 1. Os pilotos vão correr no circuito de Zandvoort, que o dono da casa Verstappen conhece bem. Ele já triunfou na prova holandesa três vezes. Com mais uma vitória, ele empata com o ex-piloto Jim Clark, da Inglaterra, como maior vencedor do GP da Holanda.

O GP da Holanda ocorre neste domingo (25/8), a partir das 10h e será transmitido pelos canais da Band e na plataforma de streaming F1 TV.

Entretanto, para igualar o recorde ele terá de correr mais do que nunca, uma vez que ele vive a maior seca de vitórias da carreira. Verstappen não vence há quatro corridas e no seu retrovisor é possível ver a McLaren de Lando Norris na disputa pelo mundial de pilotos.

1 de 4

Exército Laranja apoia o Verstappen

Peter Fox – Formula 1 / Colaborador

2 de 4

Mas Norris está logo atrás

Bryn Lennon – Formula 1 / Colaborador

3 de 4

O GP da Holanda pode lhe ajudar

ATPImages / Colaborador

4 de 4

Ele lidera o Mundial de Pilotos

Joe Portlock – Formula 1 / Colaborador

A pole position é de Norris e, portanto, ele largará em primeiro no domingo (24/8). Ele fez o tempo de 1m09s673, um segundo na frente do Verstappen.

Confira o grid de largada:

Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri George Russell Sergio Pérez Charles Leclerc Fernando Alonso Alexander Albon Lance Stroll Pierre Gasly Carlos Sainz Lewis Hamilton Yuki Tsunoda Nico Hulkenberg Kevin Magnussen Daniel Ricciardo Esteban Ocon Valtteri Bottas Guanyu Zhou Orange army Para embalar Verstappen na busca por mais vitórias em casa, o “Orange Army”, como são chamados os fãs do piloto, vai cobrir o circuito de Zandvoort com fumaça laranja em apoio a ele. Os holandeses se empolgam com o atleta da Red Bull, pois nunca tinham visto um esportista do país vencer na F1, e agora têm um dos maiores da história.

Veja classificação antes do GP da Holanda Max Verstappen, Red Bull 277 pts; Lando Norris, McLaren 199; Charles Leclerc, Ferrari 177; Oscar Piastri, McLaren 167; Carlos Sainz, Ferrari 162; Lewis Hamilton, Mercedes 150; Sergio Pérez, Red Bull 131; George Russell, Mercedes 116; Fernando Alonso, Aston Martin 49; Lance Stroll, Aston Martin 24.